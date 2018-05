Lain questi minuti ha iniziato il lavoro del pomeriggio in vista della gara di domenica contro il Cagliari, decisiva per continuare a sperare nell’Europa League. Secondo quanto riportato da Radio Bruno i giocatori maggiormente sotto controllo sonoe Vitor Hugo. Il difensore francese ha accumulato un po’ di stanchezza in questo periodo; sarà sicuramente convocato per la gara contro il Cagliari ma rimane sotto costante controllo. Maggiore pessimismo invece per quello che concerne Vitor Hugo. Il difensore brasiliano, alle prese con una lesione al bicipite femorale, dovrebbe essere out anche per la sfida di domenica. L’obiettivo è rimetterlo a disposizione di Pioli per il big match di San Siro all’ultima giornata di campionato contro il Milan. Potrebbe essere quello il vero e proprio spareggio per raggiungere l’Europa League.