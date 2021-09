Continua a temporeggiare Dusan Vlahovic, nonostante le carte per il suo rinnovo con la Fiorentina siano pronte da tempo. L'offerta di 4 milioni netti all'anno più 2,5 di commissioni ai procuratori non sembra bastare, dato che questi ultimi vorrebbero 5,5 milioni netti di stipendio e 4 di commissioni. In ogni caso, non è previsto nessun incontro per il momento, e lo stesso attaccante continua a respingere i confronti, dichiarandosi 'concentrato sul campo' e rinunciando così a un ingaggio più che triplicato. Lo scrive l'edizione fiorentina de La Nazione.