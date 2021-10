La Nazione, nella sua edizione fiorentina, scrive di Dusan Vlahovic, sul quale sarebbe stata aperta un’asta che parte da 70 milioni, il valore concordato in estate per la clausola rescissoria fra il club e gli agenti del giocatore. Dall’Inghilterra continuano ad arrivare conferme a proposito dell’interesse del Manchester City, che dopo aver rinunciato in estate a Kane (la valutazione finale del Tottenham era stata di 140 milioni) sta continuando a giocare senza centravanti di ruolo. Guardiola ha individuato in Vlahovic un obiettivo sensibile e deve guardarsi soprattutto dalla concorrenza dell’Atletico Madrid.