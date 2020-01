A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, l'attaccante viola Dusan Vlahovic ha parlato a Rai Sport: "Stasera sarà una partita importante, dobbiamo dare tutto e fare del nostro meglio. E' sempre un grande piacere venire a giocare qui a San Siro, qui è iniziato tutto per me. Con Iachini abbiamo ora più aggressività, cosa che ci è mancata in passato. Coppa Italia un obiettivo? Certo, dobbiamo sempre pensare a obiettivi più alti".