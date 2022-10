La Fiorentina avrebbe messo nel mirino un giocatore dell'AEK Atene. Infatti, secondo quanto riportato dalla testata greca SportTime, degli scout viola sarebbero volati in Grecia per la sfida contro il PAOK Salonicco, per tenere d'occhio l'attaccante classe '97 Levi Garcia. Il giocatore originario di Trinidad e Tobago starebbe impressionando con la squadra ateniese, avendo già messo a segno 5 reti in 10 partite. Oltre a quelli della Fiorentina, sarebbero presenti anche gli scout di Genoa, Lazio, Eintracht Francoforte, Lille, Trabzonspor e Besiktas.