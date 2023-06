Roberto Firmino lascia il Liverpool. E questa non è una novità. Lo stesso club inglese allenato da Klopp aveva già annunciato l'addio dell'attaccante brasiliano, che è in scadenza di contratto il 30 giugno e si svincola a parametro zero. La notizia è la sua nuova destinazione: l'Al-Ahli in Arabia Saudita.



NIENTE ITALIA - Per l'ex Hoffenheim, 32 anni il prossimo 7 ottobre, si era vociferato anche di un possibile futuro in Serie A. Ma alla fine né l'Inter, né la Roma, né la Juventus hanno deciso di puntare su di lui. Pronto a "consolarsi" con un contratto triennale fino al 2026 da ben 20 milioni di euro netti a stagione.