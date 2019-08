L'offerta giusta in Europa non è arrivata, per questo motivo Mario Balotelli può ripartire dal Brasile. Il Flamengo, dopo Filipe Luis, ha messo nel mirino il centravanti ex Marsiglia, accostato a Fiorentina, Parma e Brescia: come riporta Sky Sport, a SuperMario è stato offerto un contratto di due anni e mezzo, con Raiola che ha parlato con il vicepresidente del club Rubro Negro Braz e col direttore sportivo Spindel. Manca solo il sì di Balotelli, ma c'è un indizio che fa sperare i tifosi brasiliani...



Sì, perché il fratello di Mario, Enock, ha raggiunto un accordo con un altro club brasiliano, il Boavista, società di Rio de Janeiro. Col Flamengo che sogna la coppia Balotelli-Gabigol.