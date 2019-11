Protagonista assoluto nel trionfo del Flamengo in Copa Libertadores, sua la doppietta in finale al River Plate, Gabigol è ancora un rebus: in prestito dall'Inter, non è certo di restare con il club Rubronegro. Il vice presidente dei brasiliani Marcos Braz, tuttavia, si dice sempre fiducioso: "Il risultato della finale non cambia nulla - ha detto a Globoesporte - le persone che si occupano della carriera di Gabigol sono serie come il Flamengo. I suoi due gol sono stati molto importanti, ma non c'è molto da dire. Nella mia intervista di qualche tempo fa sembrava avessi un problema, ma non è così: se c'è una persona che ha combattuto perché lui fosse qui, quello sono io, ho avuto tutto il sostegno del presidente e di altre persone, ma ho sempre creduto in lui e nelle sue qualità. Penso fosse ciò di cui il Flamengo aveva bisogno. Sono molto calmo e felice, tutto sarà risolto al momento giusto".