La vicenda con la Croazia è l'ultimo tassello di una stagione orribile. Nikola Kalinic, per il Milan, è stato un flop in campo e nei conti. E a Firenze sorridono, perché la società viola, al termine di un tira e molla, è riuscita a strappare venti milioni di euro ai rossoneri, suddivisi in tre parti, rispettivamente da 5 milioni di euro la prima e 7,5 milioni le altre due, con l'ultima che sarà versata nella stagione 2019/2020. Oltre ai bonus e alle commissioni (quest'ultime, a discapito della Fiorentina di 650.000 euro)