Emre Can, Perin e Darmian: la Juve è pronta a calare il tris sul mercato. Mentre Massimiliano Allegri rifiuta il Real Madrid. L'allenatore bianconero, sondato dal presidente Florentino Perez tramite una telefonata dell'ex dirigente milanista Adriano Galliani per sostituire il dimissionario Zinedine Zidane, ha declinato per lealtà verso la propria famiglia e il club degli Agnelli: "No, grazie". Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ad Allegri non dispiacerebbe prolungare di uno o due anni il contratto fino al 2020 con la Juventus diventando il Ferguson italiano, per poi guidare la Nazionale quando si chiuderà il ciclo di Roberto Mancini.