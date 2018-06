Nel giorno in cui Giovanni Stroppa potrebbe chiudere per il suo passaggio al Crotone, in casa Foggia si continua a lavorare per l'erede dell'allenatore. In pole position, si legge su CalcioFoggia, c'è Massimo Oddo, con Davide Nicola, Mauro Zironelli e Massimo Rastelli come alternative. Outsider nella corsa alla panchina dei Satanelli Pasquale Marino, già allenatore dei rossoneri dal 2002 al 2004.