Nella giornata di oggi il direttore sportivo del Foggia ha incontrato Delio Rossi a Napoli per provare ad intavolare una trattativa per la panchina della squadra: sarebbe un ritorno, visto che l’allenatore si è seduto sulla panchina dei rossoneri nella stagione 1995-96. La proposta dovrebbe essere di tre mesi con opzione di rinnovo legato al percorso nei playoff di Serie C.