Gianluca Grassadonia, allenatore del Foggia, parla in conferenza stampa: "Il Cosenza è una squadra viva, dinamica e aggressiva, vorrà vincere davanti al loro pubblico e per questo noi dovremo essere bravi a fare la nostra partita sapendo che nulla è scontato. Dobbiamo andare lì col coltello fra i denti perché la classifica dice che è uno scontro diretto per la salvezza. La mia squadra ha acquisito autostima nelle ultime gare anche se ci sono ancora margini di miglioramento e non dobbiamo abbassare la guardia per questo. Kragl ha lavorato a parte, ma si è aggregato da qualche giorno alla squadra ed è a disposizione, mentre per Iemmello il discorso è diverso. Non gioca da maggio e viene da un calvario di cinque mesi, ma lo portiamo con noi per fargli respirare l'aria del campo e della squadra, ma bisogna lasciarlo tranquillo senza assillarlo o creare aspettative".