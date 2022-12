Attraverso le colonne de L'Edicola del Sud il presidente del Foggia Nicola Canonico è tornato nuovamente a parlare delle voci circa il passaggio di proprietà del club rossonero: "Il Foggia e le mie quote non sono in vendita, lo ribadisco ancora una volta. Trovo incomprensibili e poco serie le manifestazioni d'interesse pervenute via PEC, o semplicemente via mail, rese di dominio pubblico. Forse, per qualcuno, svelare al mondo intero la presunta volontà di acquistare il Foggia è una strategia comunicativa per mettere alle strette il sottoscritto".