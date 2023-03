Nuovo ribaltone in panchina in casa Foggia. Il tecnico Mario Somma, dopo il secondo ko in campionato consecutivo (quest'oggi sconfitta interna col Monterosi per 2-1), ha rassegnato le proprie dimissioni. Pronto a tornare Fabio Gallo, esonerato con tanto di polemiche poco più di un mese fa. I rossoneri sono attualmente al sesto posto nel girone C di Serie C.