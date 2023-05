Demba Thiam, portiere del Foggia, dovrà scontare un turno di squalifica per un episodio accaduto nel riscaldamento al Monterisi di Cerignola. Il senegalese salterà il ritorno dei playoff di Serie C, ma il gestaccio costato una giornata di stop è stato una risposta agli insulti razziali dei tifosi avversari.



LO SFOGO - Lo stesso portiere rossonero ha spiegato l'accaduto con un post sui social: "Sarà brutto non esserci ma è ancora più brutto scontare questa squalifica arrivata per essere stato insultato e deriso per il colore della mia pelle. Sono amareggiato, nel 2023 non può esistere ancora tutto questo. Sono stato provocato è vero, ma questo non è calcio, questo non è tifo". In sostanza, il procuratore federale ha visto il gestaccio di Thiam ma non ha sentito gli insulti razzisti.