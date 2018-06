“Il Foggia Calcio comunica di aver esercitato, in data odierna, il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Oliver Kragl”. Con questa nota il Foggia ha ufficializzato l'acquisto dell'estero tedesco grande protagonista degli ultimi sei mesi in rossonero con sei reti e cinque assist in 20 apparizioni.