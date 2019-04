Ce l’ha fatta. Fabio Fognini supera 6-3 6-4 Dusan Lajovic e vince il suo primo Master 1000, il prestigioso torneo di Montecarlo, il titolo più importante della sua carriera. Con questa vittoria il ligure diventa il primo italiano a vincere un Master 1000, il primo a trionfare a Montecarlo dal 1968, quando vinse Nicola Pietrangeli. Per Fognini quello odierno è il titolo numero 9, ottenuto nella 19esima finale. Meglio di lui, in questa statistica, solo Panatta con 26.



CHE SETTIMANA! - Dopo aver battuto il numero 3 del mondo Zverev agli ottavi, il numero 13 Coric ai quarti, Fognini ieri è riuscito a superare il re della terra rossa, Rafael Nadal. Un'impresa che lo ha proiettato alla finale odierna, contro il serbo Lajovic, da grande favorito. Fabio ha provato a glissare ieri, in conferenza stampa (“Lui non ha niente da perdere, io non ho niente da perdere: si comincia 50-50, anche se il mio ranking è più alto del suo“), ma era consapevole dell'importanza del match di oggi. LA PARTITA - Due set secchi, senza titubanze, nonostante qualche acciacco fisico. Buono l'avvio di Lajovic, che strappa il servizio a Fognini e si porta sul 2-1. Immediata però la replica di Fabio che, con un parziale di 4 games di fila, passa a condurre e dopo poco chiude il primo set per 6-3. Nel secondo parziale il ligure va 1-0 e servizio, inciampa (sotto 1-2), riparte subito con i suoi colpi pesanti e gli angoli incisivi e torna davanti (4-2). Gli ultimi games scivolano via rapidi, nonostante qualche patema per Fognini per un problemino alla caviglia. Fabio chiude 6-4 al secondo match point e vince così il titolo più importante della sua carriera.