César Montes kicks out at Folarin Balogun and gets a red card. Things escalate and Weston McKennie is sent off too.



10 vs. 10 for the remainder of the match.

Weston McKennie



Sergino Dest



They will both be unavailable for the Concacaf Nations League Final.

Glibattono 3-0 ilnella semifinale di Concacaf Nations League con la doppietta di Christian Pulisic e accedono alla finale contro il Canada, ma non avranno a disposizione. La sfida si è conclusa in 9vs9, al termine di una partita ricca di momenti ad altissima tensione.- L'episodio più eclatante arriva al 69', su una situazione di 2-0 per gli USA.calcia violentemente Folarin Balogun e viene espulso,. All'86, dopo il tris statunitense, il secondo round: su una rimessa laterale si accende un parapiglia tra, terzino che lascia il Milan per tornare al Barcellona, mani in faccia e rosso diretto per entrambi.