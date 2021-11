La notizia dell'interesse del fondo PIF, proprietario del Newcastle in Premier League e accostato anche all'Inter in precedenza, ha scosso il mondo Fiorentina nella giornata di ieri. La Nazione oggi scrive che non sono arrivate per il momento offerte ufficiali. Di sicuro la Fiorentina, già apprezzabile all'epoca dei Della Valle, è stata resa via via più appetibile grazie alle opere di infrastrutturazione portate avanti dalla nuova proprietà. Ma è proprio per questo motivo che, si legge, sembra impossibile, anche in caso di offerta, che Commisso lasci il suo lavoro incompiuto.