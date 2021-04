Paulo, allenatore della, presenta in conferenza stampa la partita di domani contro l': "​Stiamo preparando la gara con ambizione. Dobbiamo fare una partita contro una squadra molto forte. Il campionato non è chiuso, abbiamo partite da vincere"."Stanno bene. Hanno avuto infortuni e nelle prime partite non erano nelle migliori condizioni. Adesso stanno migliorando"."Roma in crisi di identità? Vedrete una Roma motivata. Il camionato non è chiuso, dobbiamo pensare all'Atalanta sapendo che contro il Torino non abbiamo giocato bene. Non abbiamo perso l'identità. Non stiamo facendo quello che volevamo, il bilancio dobbiamo farlo alla fine. Fin qui potevamo fare di più"."Preoccupato? Non sto pensando alla partita di Manchester, ma solo a domani. Sono ottimista con gli infortunati, tra poco avremo praticamente tutti".Fino a marzo la squadra è stata sempre tra le prime quattro. Poi abbiamo perso giocatori importanti, abbiamo l'Europa League mentre invece le altre squadre hanno avuto tutta la settimana per preparare le gare. Io in queste settimane ho cambiato molti giocatori, ma vogliamo tornare a essere forti anche in campionato e vogliamo fare una buona partita domani. Ispirarci all'Atalanta? No, sono realtà totalmente diverse. Quello che sta facendo l'Atalanta è da ammirare, ma sono club diversi"."Come quasi tutti gli allenatori sono contrario. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l'importante non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di questo. Sono totalmente contrario a questa SuperLega e orgoglioso della posizione della Roma".