L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Cagliari.



CORONAVIRUS - "Le autorità stanno cercando di prendere la decisione migliore in questo momento difficile. Io mi fido delle scelte delle autorità, tutti dobbiamo pensare che stiano cercando di fare tutto il possibile. Ci può essere un problema di regolarità sportiva, per non avere dubbi io non avrei fatto giocare tutto il turno o, se gioca una gara, tutti devono giocare, sia a porte aperte che chiuse".



CAGLIARI - "Loro hanno giocato meno? Penso che il numero di partite non è importante, conta il tempo di recupero per la gara. Noi vogliamo sempre provare ad imporre un ritmo alto, con momenti di accelerazione. I numeri hanno sempre dimostrato che questa squadra corre molto, ma in questo momento è importante gestire la partita ed i suoi momenti".



PEROTTI E VERTOUT - "Il gruppo è stanco, come normale. Non abbiamo avuto il tempo per recuperare da una partita difficile. Ci siamo allenati bene, la squadra è motivata e fiduciosa. Perotti è molto debole, difficile recuperarlo per la gara. Veretout sta bene si è allenato".



CHAMPIONS POSSIBILE - "Credo alla Champions perché sono una persona ottimista. Abbiamo tutte le possibilità, non credo che l'Atalanta non perderà punti fino alla fine del campionato, ma noi dobbiamo fare meglio di quanto fatto fino ad ora. Il gruppo ci crede e io mi fido"



LA CESSIONE - "No, le voci sulla cessione non ci hanno influenzato. Il rosso a bilancio? Non sono un economista, ma questa situazione non influisce sulla squadra".



PELLEGRINI - "Pellegrini mi sembra stia bene, parlo con lui tutti i giorni, è concentrato sul recupero, penso che stia bene".



DIAWARA - "Diawara migliora ogni giorno, spero che prossimamente possa tornare a disposizione. Dopo settimana prossima potrà giocare, ma dipende dalla prossima settimana".



GIOCA KALINIC - "Dzeko gioca sempre? Vi dico una cosa, domani giocherà Kalinic. Insieme a Dzeko? Vediamo".