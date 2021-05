Ultima sulla panchina della Roma per Paulo Fonseca, che dopo il pareggio con lo Spezia parla a Sky Sport: "Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, l’ho detto ai ragazzi all’intervallo. Nella ripresa abbiamo segnato due gol che sono stati importanti per noi".



COSA HA IMPARATO DI PIU' - "Ho imparato molte cose, sono state due stagioni importanti per me e per il mio futuro, è stato un grande piacere allenare la Roma. Sono cresciuto molto, non è facile per un allenatore estero allenare in Italia".



RIMANERE IN ITALIA - "Potrei restare, andare all’estero, rimanere fuori un anno, vediamo settimana prossima. Futuro alla Fiorentina? Non lo so".