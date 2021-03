Alza la voce, Paulo Fonseca. Con i suoi e con gli arbitri. La sconfitta contro il Parma (2-0) è un macigno troppo pesante da digerire, e il tecnico ne ha per tutti. “Il secondo rigore non c’era, ma contro di noi, nel dubbio, non si va mai a vedere il Var – tuona il portoghese a Roma Tv – con le altre squadre si va sempre al Var, con la Roma mai e questo vale 6-7 punti nella classifica, in più o in meno. Sono sempre rimasto in silenzio, rispetto il lavoro degli arbitri, l’Italia è il miglior Paese come direttori di gara, ma si sbaglia tanto. Vedo assegnare dei rigori ridicoli e sempre alle stesse squadre, con la Roma non accade mai“.