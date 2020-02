Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo l'1-0 sul Gent: "La cosa più importante era vincere senza prendere gol, lo abbiamo fatto. Era importante vincere per avere più fiducia: non è stata una partita facile, il Gent è una squadra forte".



SULLE DIFFICOLTA' IN USCITA - "Dobbiamo rischiare meno. La squadra gioca così, se non ha fiducia non deve rischiare tanto perchè le linee di passaggio non sono le stesse di un mese fa. Penso che i giocatori hanno dimostrato di poter far bene le cose".



SULLA FILOSOFIA - "Non sono chiuso in merito ai cambiamenti, in questa stagione ho cambiato più che in tutta la carriera. Dobbiamo migliorare, ho pensato di cambiare sistema di gioco durante la partita, ma non devo dare segnali che possono non aiutare. Ad ogni modo, non sono chiuso ai cambiamenti. Se c'è da cambiare sistema, non c'è problema. Se non difendiamo bene, non possiamo fare questo tipo di partite. Penso che il modo migliore per difendere sia avere la palla. Per fare questa cosa, però, dobbiamo avere giocatori in fiducia. Non voglio però avere la palla tanto per averla, ma per cercare soluzioni offensive. Mi è sembrato che oggi la squadra ha optato sempre per non rischiare molto e per tenere la palla".



SU CARLES PEREZ - "Non è un goleador, ma è un giocatore che può fare molti gol. Oggi ha fatto una buona partita, non era facile. Ha avuto coraggio e voglia, è un ragazzo con qualità, ci aiuterà".



SULLE CRITICHE - "Ascolterò il consiglio di Garcia (di tapparsi le orecchie e andare avanti, ndr). Non posso non spendere una parola speciale per i tifosi, che ci sono sempre stati con grande supporto".



SUI FISCHI A PELLEGRINI - "Penso che sia molto importante per questa squadra. Se non è in un grande momento, dobbiamo aiutarlo. E' un giovane che sente più responsabilità degli altri, gli ho parlato. Se abbiamo un giocatore che ama la Roma, è lui! Dobbiamo aiutarlo e capire che è giovane, sente la Roma più degli altri".