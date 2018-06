Nel 2021 si terranno nuove elezioni presidenziali in casa Barcellona, ma i candidati in corsa per la successione di Josep Bartomeu hanno iniziato la loro campagna promozionale. Tra questi c'è anche Victor Font, che ha rilasciato un'intervista ad As ammonendo la dirigenza sulla china pericolosa assunta negli ultimi anni sulla gestione del club: "Il rischio è diventare un nuovo Milan: un grande club con storia, titoli e immenso seguito che però non può competere con l'elite mondiale. Dopo il triplete del 2015 avevo avvisato che serviva cambiare modo di fare le cose, altrimenti nel 2025 avremmo smesso di competere con le altre big. La gente disse: ma cosa dice questo? Eppure serve pensare al dopo-Messi. Sono convinto che la proprietà basata sui soci sia compatibile con il nuovo modello però dobbiamo porre le basi innovando il versante commerciale e imprenditoriale. Questo lavoro sarebbe dovuto iniziare già 10 anni fa".