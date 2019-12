Si è appena conclusa la prima giornata della stagione 2019/20 del campionato eFootball.Pro, Konami Digital Entertainment B.V. ha comunicato i risultati dei cinque match disputatisi sabato a Barcellona:



Nantes – Boavista 4-0 / 1-2

Schalke 04 – Celtic Glasgow 1-0 /1-0

Arsenal - Monaco 1-6 / 2-3

Manchester United – Bayern Monaco 3-2 / 0-0

Barcellona - Juventus 1-1 / 1-0



La classifica, al termine della prima giornata del campionato eFootball.Pro stagione 2019-2020, vede in testa il Monaco e lo Schalke 04 con 6 punti. Lotfi (Lotfi Derradji) si è distinto grazie a quattro gol nella vittoria del Monaco contro l’Arsenal.



Il risultato più eclatante di questa prima giornata è stato senza ombra di dubbio il doppio trionfo del Monaco (6-1 e 3-2) contro l’Arsenal grazie all’ottimo gioco di squadra espresso dai giocatori francesi Usmakabyle, Kilzyou e Lotfi, che sono riusciti a imporrà la loro supremazia in entrambe le partite dopo i vantaggi iniziali della formazione londinese con i gol di Alex Grd (Alexis Garaud).



Il match inaugurale del torneo: Nantes contro Boavista ha visto dominare la squadra francese (4-0) nella prima partita grazie alle splendide giocate di Aazbabysk, Roksa e Zizou. Il secondo match ha visto il riscatto della formazione portoghese che è riuscita a imporsi per 2-1.



Schalke 04 contro Celtic Glasgow è stato un match molto tattico e molto combattuto che si è risolto con la doppia vittoria del team tedesco (impostosi con un doppio 1-0) grazie alle segnature di GOOOL e EL_MATADOR. Dopo questa doppia vittoria lo Schalke è in testa alla classifica assieme al Monaco.



Uno dei match più attesi della prima giornata era quello tra il Manchester United e il Bayern Monaco, la prima partita ha visto prevalere (3-2) la squadra inglese in 90 minuti ricchi di gol e di ribaltamenti di fronti, la seconda partita si è conclusa invece con un pareggio a reti inviolate.



Il match conclusivo ha visto affrontarsi Juventus e Barcellona, il team catalano composto da GuiFera, HenrykinhO e The Palma si è imposto nella seconda partita grazie a un gol di HenrykinhO segnato in pieno recupero (90+5’) dopo che la prima partita si era conclusa 1-1 grazie alle reti del giocatore bianconero Ildistruttore e del blaugrana GuiFera.







Il MVP della Prima Giornata e il migliore gol verranno premiati all’inizio dello streaming della seconda giornata, KONAMI sceglierà il MVP tra i cinque giocatori che hanno totalizzato il più alto numero di punti CO-OP. Entrambi i riconoscimenti sono individuali e daranno diritto a un premio di 10,000€ al vincitore.