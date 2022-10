Secondo le stime di Forbes, i dieci calciatori più pagati al mondo in questa stagione dovrebbero guadagnare complessivamente 652 milioni di dollari, una cifra in aumento dell’11% rispetto ai 585 milioni dello scorso anno. Di seguito la top ten. Nota: tutte le cifre sono in dollari. Tre su quattro dei primi nomi sono giocatori del Psg.



1 - Kylian Mbappé

Guadagni totali: 128 milioni

Guadagni sul campo: 110 milioni

Guadagni fuori dal campo: 18 milioni



2 - Lionel Messi

Guadagni totali: 120 milioni

Guadagni sul campo: 65 milioni

Guadagni fuori dal campo: 55 milioni



3 - Cristiano Ronaldo

Guadagni totali: 100 milioni

Guadagni sul campo: 40 milioni

Guadagni fuori dal campo: 60 milioni



4 - Neymar

Guadagni totali: 87 milioni

Guadagni sul campo: 55 milioni

Guadagni fuori dal campo: 32 milioni



5 - Mohamed Salah

Guadagni totali: 53 milioni

Guadagni sul campo: 35 milioni

Guadagni fuori dal campo: 18 milioni



6 - Erling Håland

Guadagni totali: 39 milioni

Guadagni sul campo: 35 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni



7 - Robert Lewandowski

Guadagni totali: 35 milioni

Guadagni sul campo: 27 milioni

Guadagni fuori dal campo: 8 milioni



8 - Eden Hazard

Guadagni totali: 31 milioni

Guadagni sul campo: 27 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni



9 - Andrés Iniesta

Guadagni totali: 30 milioni

Guadagni sul campo: 25 milioni

Guadagni fuori dal campo: 5 milioni



10 - Kevin De Bruyne

Guadagni totali: 29 milioni

Guadagni sul campo: 25 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni