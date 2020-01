Lulic farà di tutto per esserci sabato sera contro il Napoli. Il bosniaco sta stringendo i denti, come riporta il Corriere dello Sport ha accusato un fastidio alla caviglia sinistra, ci sta provando. Inzaghi ne ha bisogno: contro il Napoli altrimenti rischia di avere qualche problema di formazione.



FORMAZIONE LAZIO - Ieri in allenamento si è fermato il sostituto deputato di Lulic, lo spagnolo Jony: un'altra grana per Inzaghi, che ora si ritrova a dover fare i conti con una mini emergenza. Non solo: anche Correa è in dubbio, le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni.