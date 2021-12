Fissata giovedì 30 la ripresa degli allenamenti a Formello per la Lazio. Da programma originario doveva essere il 29, ma Sarri ha deciso di concedere 24 ore in più di riposo natalizio ai suoi uomini.



Tra tre giorni il tecnico biancoceleste spera di poter rivedere in campo Ciro Immobile, ancora alle prese col Covid. Il centravanti si sottoporrà a nuovi tamponi tra oggi e domani. Dita incrociate per un esito negativo.



In infermeria ci sono poi Acerbi e Hysaj. Il centrale ha accusato un problema muscolare nel finale della partita col Venezia mentre il terzino in laguna non ci è proprio andato per un risentimento all'adduttore. Ma è propio quest'ultimo ad avere più chance di recuperare per la prima giornata di ritorno il 6 gennaio contro l'Empoli. Sicuramente assente invece Akpa Akpro per tutto il mese prossimo, perché impegnato in Coppa d'Africa.