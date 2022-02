Torna al lavoro la Lazio a Formello. Sarri fa i conti con gli infortuni e inizia a preparare la sfida al Porto di giovedì sera. Le prove tattiche andranno in scena domani, oggi il mister ha cominciato la marcia di avvicinamento dei suoi uomini alla trasferta portoghese con un lavoro ateltico e tecnico.



Acerbi ci metterà più del previsto a rientrare. C'era la speranza di riaverlo a disposizione per questa settimana, ma il difensore sta ancora svolgendo sedute separate dal resto del gruppo. Non si vuole rischiare un'altra ricaduta. Alla lista degli assenti per l'Europa League (e per diverse partite a venire, ndr) si aggiunge Lazzari, per via del problema muscolare al flessore destro accusato sabato contro il Bologna. Tutti a disposizione invece gli altri uomini della rosa.