La Lazio si è ritrovata questa mattina a Formello per un'allenamento di scarico dopo la partita contro l'Empoli. Rosa divisa, come di consueto tra palestra e campo, con Luiz Felipe che ha svolto un lavoro differenziato, insieme a Marusic e Cataldi. Assente Acerbi nel centro tecnico biancoceleste. Il difensore si sottoporrà nel fine settimana ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del problema muscolare accusato nel primo tempo di ieri. Sicura la sua assenza contro l'Inter domenica sera.