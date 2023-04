Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio d'Australia di Formula 1 sul circuito dell'Albert Park a Melbourne. Si è trattata di una corsa all'insegna del caos con quattro partenze e tre bandiere rosse. L'olandese ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e la Aston Martin di Fernando Alonso.



Solo dodicesima la Ferrari di Carlos Sainz penalizzata di 5 secondi per un contatto con la monoposto di Alonso dopo il terzo semaforo verde della gara. Fuori fin dall'inizio l'altro ferrarista Leclerc, coinvolto in un incidente in partenza.