Laha presentato ufficialmente la monoposto per il Mondiale didel 2023. Si tratta della SF23, che avrà il compito di provare a riportare a Maranello il titolo Mondiale piloti, che manca dal 2007 (Raikkonen), e costruttori, che manca dal 2008. Per quanto riguarda i piloti, la Ferrari sarà ancora affidata alla guida del monegascoe dello spagnolo. E' cambiato invece il Team principal:è stato sostituito dal 54enne francese, ex Alfa Romeo.