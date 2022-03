Va alla Red Bull il secondo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Il campione del mondo in carica Max Verstappen trionfa a Gedda, in Arabia Saudita, superando a pochi giri dalla fine Charles Leclerc che chiude al secondo posto. La Ferrari completa il podio mandando Carlos Sainz sul terzo gradino, ma lo spagnolo è stato posto sotto investigazione dopo la bandiera a scacchi per non aver rallentato a sufficienza sotto doppia bandiera gialla. Giornata no per la Mercedes: quinto George Russell, decimo il sette volte campione Lewis Hamilton.





ORDINE DI ARRIVO



1° Max Verstappen - Red Bull-Honda

2° Charles Leclerc - Ferrari

3° Carlos Sainz - Ferrari

4° Sergio Perez - Red Bull-Honda

5° George Russell - Mercedes

6° Esteban Ocon - Alpine-Renault

7° Lando Norris - McLaren-Mercedes

8° Pierre Gasly - AlphaTauri-Honda

9° Kevin Magnussen - Haas-Ferrari

10° Lewis Hamilton - Mercedes

11° Guanyu Zhou - Alfa Romeo-Ferrari

12° Nico Hulkenberg - Aston Martin-Mercedes

13° Lance Stroll - Aston Martin-Mercedes

14° Alex Albon - Williams-Mercedes

Rit Valtteri Bottas - Alfa Romeo-Ferrari

Rit Fernando Alonso - Alpine-Renault

Rit Daniel Ricciardo - McLaren-Mercedes

Rit Nicholas Latifi - Williams-Mercedes

NP Yuki Tsunoda - AlphaTauri-Honda