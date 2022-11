Muriqi ha segnato più gol in 11 partite col Maiorca che in due anni alla Lazio. Il motivo? Lo spiega il diretto interessato: "In Italia giocavo solo quando non ero in forma - si è sfogato l'attaccante in un'intervista a Relevo -".- Oggi è tutta un'altra musica, con la rete di ieri - decisiva per la vittoria con l'Atletico Madrid - ha sempre segnato in tutte le ultime cinque partite di Liga; nessuno al momento è stato più continuo di lui nei cinque campionati principali in Europa., più di Vinicius, Griezmann e Benzema, per capirci; meglio di lui solo Robert Lewandowski col Barcellona (13 centri).- Roma-Maiorca, il viaggio della svolta. 1600 km che "mi hanno cambiato la vita" ammette Muriqi. Segna e sorride, i tifosi sono già pazzi di lui: "Nel giro di poco sono diventato un idolo"."Non potevo dire di no ai biancocelesti, ma avevo qualche dubbio". Quelle perplessità che col tempo si sono moltiplicate nella testa di Vedat: arrivato con l'etichetta del bomber piazzata sulla fronte, se n'è andato tra le critiche con la media di un gol all'anno. Poco male per il giocatore, che in Spagna è rinato e ha ritrovato la serenità dei tempi del Fenerbahçe. E intanto la Lazio è ancora a caccia di un vice Immobile...