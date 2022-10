Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Rino Foschi ha parlato del match di questa sera fra Torino e Milan: "Il Torino mantiene la categoria, anche se sicuramente i tifosi non sono contenti, dato che dall’altra parte c’è la Juventus. Cairo però sta facendo bene, la società non è indebitata, ha fatto cose pregevoli, sta migliorando. E' uno che non butta via i soldi, non si rovina, né vuole far fallire la società, come già accaduto. Avercene di Cairo. Il Milan invece ha cambiato. Doveva entrare un gruppo molto importante, ma appena hanno visto che non si potesse costruire rapidamente lo stadio nuovo, hanno mollato. Poi è arrivato RedBird".