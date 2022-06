La storia d'amore fra Shaila Gatta e Leonardo Blanchard è ufficialmente finita. L'ex velina di Striscia la Notizia e l'ex difensore di Carpi, Brescia e Frosinone stavano insieme dal 2019, ma ora le loro strade si sono divise come confermato con un messaggio dalla stessa ballerina.



"Io e Leonardo non stiamo più insieme. Sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate. Come tutti i percorsi che intraprendiamo nella vita, le cose possono cambiare e possono cambiare anche le nostre esigenze. Anche per noi, in questo caso, è stato così. L'importante è avere sempre affetto e stima reciproca".



Oggi Shaila si sta concentrando solo su se stessa e attraverso il suo profilo instagram fra un workout e un balletto, continua a mostrarsi in tutto il suo inarrestabile splendore! Eccola nella nostra gallery.