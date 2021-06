Lo sanno tutti, i tifosi lo ripetono sempre come una litania un po’ malinconica:, il calcio è cambiato, bisogna guardare in faccia la realtà., gli amici, i nemici, che trasformano il mercato in una specie di Trono di Spade casareccio. E, in fondo a pensarci bene, proprio di tale serbatoio fantasy-mitologico si nutre ancora questo sport, non a caso sempre più spettacolo.assetato di sangue. Lui non è un calciatore qualsiasi perché nato e cresciuto nel Milan, se ne è più volte dichiarato innamorato e con la maglia rossonera è diventato, già giovanissimo, uno dei più forti estremi difensori in circolazione.. Se ne parlava da due anni della scadenza del suo contratto; da 25 i calciatori sono, alla stregua di altri lavoratori, “liberi” di scegliere squadra, ma lui no. E’ un mercenario, traditore, subornato dal suo mostruoso procuratore. Ma non c’era tutto il tempo per ragionare, per incontrarsi? No! E’ un infame, ingordo o uno psicolabile irretito da Raiola.e persona esemplare, però questo non basta: nel fantasy calcistico c’è bisogno di traditori e di sentirsi traditi. Infatti(come altre decine di calciatori in scadenza in altre squadre) fa lo stesso ovvero contratta, ma chi se ne frega.ceduto a suon di milioni alla Juve, ma fatto passare per traditore o come ha provato a fare(“Avevo il contratto pronto e lui non l’ha firmato!”) bisogna fare. Pensate un po’ a tutti quei presidenti che il “campione l’avrebbero tenuto, però lui non vuole” e allora sono costretti a incassare un sacco di soldi oppure tirano la corda fino all’ultimo e sono costretti a mettere quei 200 mila in più, credendo che i giochi siano fatti, ma invece la concorrenza è ancora aperta., al punto che ne volevano cancellare la memoria all’Allianz oppureperché l’anno scorso non aveva vinto e quest’anno ha ottenuto una buonuscita.. Tutti ripetono che le società sono aziende, che ci lavorano dei professionisti, che il calcio è sempre più immerso in una realtà fortemente economica. E’vero, ma i bilanci non bastano, i contratti e i risultati nemmeno. Ci vogliono ancora i troni, le spade e senza qualche mostro che vola non si va da nessuna parte. O, almeno, così pare.