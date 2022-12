Non si placano le polemiche tra Francia ed Argentina dopo la finale di Coppa del Mondo e i festeggiamenti dei vincitori, che non hanno esitato a tirare in ballo gli avversari e in particolare Kylian Mbappé. Il presidente della Federazione francese, Noël Le Graet, non ci sta e ha deciso di inviare una lettera al presidente dell'AFA (Federcalcio argentina) Chiqui Tapia per esprimere il proprio disappunto: "Ho scritto una lettera al mio omologo della Federazione argentina, trovo questi eccessi anormali nel contesto di una competizione sportiva e faccio fatica a capirli. Vanno troppo lontano. Il comportamento di Mbappé è stato esemplare ”.



Intervenuto sui comportamenti dei giocatori dell'Argentina anche il Ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire: "Cosa fa la FIFA? Lo sport è fair-play, è rispetto per gli altri, rispetto per chi ha perso, non insulto per chi perde