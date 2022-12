L’addio al ritiro francese in Qatar di Benzema diventa giorno dopo giorno sempre più sospetto. I rapporti tra il Pallone d’Oro in carica e i suoi compagni di nazionale non sono mai stati idilliaci e potrebbero essere stati proprio questi a incentivare la sua esclusione finale. Altro che infortuni, anche perché il giocatore del Real Madrid si sta regolarmente allenando con i Blancos.



Secondo quanto riportato da As c’era grande tensione soprattutto con Griezmann. Prima di dare l’addio ai Bleus, Karim avrebbe avuto parecchi screzi con Le Petit Diable, come con buona parte dello spogliatoio, dopo il caso Valbuena. Secondo Griezmann veniva concesso troppo spazio a Benzema sui canali social ufficiali della nazionale, tralasciando le altre stelle. Un affronto cui bisognava mettere una pezza al più presto e del quale si è parlato con il capitano Lloris che si è schierato con i suoi compagni e contro Benzema.