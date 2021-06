Karim Benzema torna a giocare con la Francia e racconta le sue emozioni a Tf1: "Ho avuto ottime sensazioni, ho avuto una buona settimana di lavoro, fisicamente sto recuperano. È stata una stagione difficile con tante partite ma mi sono sentito bene per tutta la partita",



SUL TRIDENTE CON MBAPPE E GRIEZMANN - "Ci stiamo allenando tanto, soprattutto per giocare contro squadre che giocano con una difesa molto bassa e con cinque difensori. E' un po' difficile ma avremo tempo per affinare l'intesa, abbiamo fatto un'ottima partita e ci abbiamo provato, questa è la cosa più importante. Il gol? In partita è così, l'importante è creare occasioni e vincere. Emozioni? Tanto orgoglio, gioia, voglio giocare, dimostrare. Questo è quello che ho fatto stasera in campo".