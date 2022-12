Didier Deschamps è pronto per la finale ai Mondiali in Qatar contro l'Argentina. Il ct della Francia ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia: "Karim Benzema tornerà qui per la finale? Se non rispondessi si direbbe che la questione mi irrita, allora dico che fare certe domande forse è una mancanza di rispetto. Abbiamo perso per infortunio anche Lucas Hernandez, il mio gruppo è di 24 calciatori. Se poi ci sono grandi ex (come Zidane, ndr) o calciatori infortunati che sono stati invitati, a me non interessa".



VIRUS - "Abbiamo preso le massime precauzioni, stiamo facendo del nostro meglio per gestire le diverse situazioni con calma e senza esagerare, in un modo o nell'altro. Ovviamente è una situazione sgradevole e se non fosse esistita sarebbe stato meglio, ma ce la caviamo nel migliore dei modi".