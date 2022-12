Record per Didier Deschamps. Il commissario tecnico della Francia è il quarto allenatore a guidare una nazionale in due finali consecutive ai Mondiali, dopo Vittorio Pozzo con l'Italia (1934, 1938), Carlos Bilardo con l'Argentina (1986, 1990) e Franz Beckenbauer con la Germania (1986, 1990). Nel caso in cui vincesse la finale, diventerebbe il secondo CT, dopo Pozzo, unico a centrare questo risultato, a conquistare la Coppa del Mondo per due volte di seguito. Lo riporta Opta.