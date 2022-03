La Francia non ha convocato Olivier Giroud, nonostante l'ottimo rendimento con il Milan, per le amichevoli con Costa d'Avorio e Sudafrica. Il ct Didier Deschamps spiega in conferenza stampa: "Olivier resta, come sa, convocabile e a disposizione della Francia. Non è un questione di opportunità o meno. Sta facendo bene, segna gol importanti, sono contento per lui. E' un bene anche per il suo club (...). Poi, ho delle decisioni da prendere. So molto bene quello che Olivier è stato capace di fare con noi".