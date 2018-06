Il ct della Francia Didier Deschamps ha commentato così a TF1 la vittoria sull'Argentina che proietta i suoi ai quarti di finale del Mondiale: "È stata una grande partita. Ci sono stati degli errori, ovviamente, ma c'era anche tanta emozione in campo. Sono contento per i miei giocatori. Come ho detto loro prima della partita, sono mesi che pensiamo e ci prepariamo per vivere momenti come questo. La squadra ha risposto molto bene. Critiche? Ci saranno sempre, ma la verità sta in campo".