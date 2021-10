Il tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Nations League, in seguito al 2-1 in rimonta contro la Spagna: "Battuti avversari di grande qualità, direi che i primi 20' abbiamo avuto la palla, poi abbiamo sofferto ma alla fine ci siamo ripresi. Li abbiamo aggrediti più alti, rischiando di più nell'1 contro 1, ma siamo stati più pericolosi. La Spagna ha grande valore nel possesso palla e ti fa soffrire. L'aggressività è stata la chiave, anche noi abbiamo grande qualità oltre al carattere".



SUL MODULO - "Il risultato ci ha dato ragione sia col Belgio che con la Spagna, nonostante la mancanza di automatismi. E' un sistema di gioco molto interessante, pensavo non si potesse giocare così ma invece ha dato grande valore":



SULLA VITTORIA DELLA NATIONS LEAGUE E SULL'EUROPEO - "Il passato è il passato, non abbiamo rimpianti. Ci sono giocatori nuovi come Theo o Tchouameni che ci danno più soluzioni"-