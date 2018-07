Antoine Griezmann, attaccante della Francia, ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Mondiale dei transalpini contro la Croazia. Le Petit Diable è andato a segno su rigore per il gol del 2-1 francese.



Queste le sue parole: "Ancora non mi rendo conto di cosa abbiamo fatto, sono davvero orgoglioso. Siamo stati un gruppo unito dall'inizio alla fine: dai calciatori allo staff tecnico e quello medico. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, la storia. Domani andremo a festeggiare con tutti gli altri francesi".