Brutte notizia per Kylian Mbappé: l'attaccante del Paris Saint-Germain, attualmente in ritiro con la Francia, è risultato positivo al coronavirus. L'ex Monaco, a segno sabato contro la Svezia, è il settimo giocatore del Psg positivo al tampone dopo Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas e Marquinhos. Come da protocollo, non sarà a disposizione per la sfida con la Croazia di martedì. La notizia è anticipata da France Football è stata confermata in serata dalla Federcalcio francese.



Una fuga di notizie che ha fatto andare su tutte le furie Leonardo, che ha tuonato: "​Trovo inaccettabile che venga sapere dalla stampa che un giocatore del Paris Saint-Germain è positivo. Nessuno della Federcalcio francese ci ha chiamato. Ho dovuto chiamare Mbappé per avere la conferma. E' inaccettabile".