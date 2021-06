Paul Pogba, centrocampista della Francia, man of the match della vittoria sulla Germania, parla alla Uefa dopo l'1-0 ai tedeschi: "È stata una partita difficile per noi, l'importante era iniziare con i tre punti contro la Germania, sappiamo che squadra è, è un’ottima squadra. Ci siamo presi questa vittoria. È stato un grande piacere vedere i tifosi allo stadio, ci ha fatto davvero piacere. Il calcio senza tifosi non è lo stesso".